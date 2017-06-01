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01 Haziran 2017 Perşembe
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    • Ücretsiz İl Spor Merkezleri açılıyor

    Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları “Sağlıklı Bir Yaşam Mutlu Bir Gelecek İçin Bu Yaz Spor Zamanı” sloganı ile Bolu’da 5-18 yaş aralığında açılacak.

    01 Haziran 2017 Perşembe 13:27
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    Ücretsiz İl Spor Merkezleri açılıyor

    Haber: Ceylan Beykoz

    Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde her yıl düzenlediği Ücretsiz Yaz Spor Okulları Bolu İl Spor Merkezleri ve Engelli Spor Merkezi’nde “Sağlıklı Bir Yaşam Mutlu Bir Gelecek İçin Bu Yaz Spor Zamanı” sloganı ile toplam 23 branşta, 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere hizmet verecek. Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını değerlendirmeleri, spor branşları ile tanışarak spor kültürü kazanmaları ve keyifli zaman geçirmeleri adına gerçekleştirilecek olan Yaz Spor Okulları ilimizde uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşecek. Yapılan çalışmalar ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine her geçen yıl artan sporcu sayısı ve bunun yanı sıra çoğu ile göre imkânları mükemmele yakın olan Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarına 2014’te 2073 olan sporcu sayısı 2015’te 2831 ile %37 artış ve 2016 yılı itibari ile 3557 %26 artış ile   çocuk ve genç kayıt yaptırdı. İl Spor Merkezlerinde bu yıl hedef 4000 kişiye ulaşmak. Yüzme branşı haricindeki tüm spor dallarının ücretsiz olacağı yaz spor okullar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi’ne ya da 215 13 57 nolu telefondan dahili 213/215/217 ayrıntılı bilgi edinebilir.

    Açılacak Olan Branşlar

    Bu yıl düzenlenecek olan yaz okullarında atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, cimnastik, eskrim,güreş, halk oyunları, halter, hentbol, hokey, judo, karate, kickboks, masa tenisi, muay thai ,taekwondo, ,tenis, voleybol, ve yüzme branşlarına kayıt yaptırılabilecek.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Merkezleri, Yaz, Spor, Okulları

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