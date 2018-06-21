Haber: Semih Baykal

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Spor Genel Müdürlüğünün tüm illerde başlattığı (Yaz Okulu) uygulamalarının bu yılda İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezleri tesislerinde başlayacağını açıkladı. Ertem; “ Amacın çocuk ve gençlerimizi spor kültürünü oluşturmak sağlıklı ve sosyal bireyler yetiştirmek olan yaz okulu uygulamalarımızda hızla gelişmekteyiz. 2014 bu yana okul sporlarında sporcu sayımızda %50’den fazla artış sağladık ve İl Spor Merkezleri faaliyetlerimizde ise 2014 den bu yana ise %108 oranında bir artışla devam etmekteyiz. Kurslarımız bu yıl 25 Haziranda başlayacaktır” dedi.

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Bolu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi Birimi

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