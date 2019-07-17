Üçüncülük Penaltılarla Güzelsur’un!..

Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan mücadele büyük heyecana sahne oldu. Mücadelede Güzelsur İnşaat 4.dakikada kafa golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole BESK 1 dakika sonra cevap verdi: 1-1. 7.dakika bu kez Güzelsur İnşaat 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. 11.dakikada BESK harika bir kafa vuruşu ile 2-2 eşitliği buldu. Hareketli maçta 16.dakikada BESK bu kez öne geçen taraf oldu: 3-2. BESK 27.dakikada 4.golü de attı ve devre arasına 4-2 önde girdi. 2.yarıda bambaşka bir Güzelsur İnşaat takımı sahnedeydi. 37.dakikada önce fark 1’e indi: 4-3. 46.dakikada ise 4-4 eşitlik golü geldi. Bu golün 2 dakika sonrasında Güzelsur İnşaat 5-4 öne geçti. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken BESK 58.dakikada penaltı kazandı. Penaltı golü ile oyuna tekrar denge geldi: 5-5. Bu skor maçın da sonucu olunca penaltı atışlarına gidildi. İlk atışlarda BESK golü buldu, Güzelsur kaçırdı: 6-5. 2.atışları 2 takım da kaçırdı. 3.vuruşlarda bu kez BESK kaçırdı, Güzelsur attı: 6-6. 4.vuruşları yine 2 takım da kaçırdı. 5.vuruşları 2 takım da gol yaptı ve seri atışlara geçildi: 7-7. 6.penaltıları 2 takım da atamazken, 7.vuruşlarda ise 2 takım da ağları buldu: 8-8. 8.atışlarda BESK kaçırdı, Güzelsur golü atınca maçtan 9-8 galip ayrılan Güzelsur İnşaat turnuvanın 3.sü oldu.

Güzelsur İnşaat: Hakan, İsmail Hakkı, Ayhan, Murat Abat, Mustafa, Eran, Ümit, Murat Baskın, Coşkun, Arif, Yavuz, Beytullah, İsmail Emre, Mete, Burhan Cahit, Yılmaz

BESK: Bora, Mesut, Hamit, İbrahim, Salih, Engin, Ruşen, Uğur, Özcan, Feridun, İsmail, Davut, Onur, Cemil, Serkan, Mehmet