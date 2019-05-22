Üçünden İkisi Boluspor’un Rakibi!..

Haber: Birol Ertunç

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta sona erdi ve kümede kalma yarışı iyice kızıştı. Son haftaya girilirken güncel puan durumunda da hesaplar karıştı. İşte Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kümede kalma yarışında güncel puan durumu. Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta iki kritik maçla sona ererken güncel puan durumu merak sporseverler tarafından merak ediliyor. MKE Ankaragücü, sahasında konuğu Demir Grup Sivasspor’u 3-1 mağlup ederek 40 puana yükseldi ve kümede kalmayı garantiledi. Fenerbahçe ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek rakibini ateşe attı. Fenerbahçe böylece 43 puana yükselerek 8. sıraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 32 puanda kaldı ve son hafta şansını oldukça zora soktu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kümede kalması için deplasmanda Kayserispor’u yenmesi; rakipleri Göztepe ve Bursaspor’un ise ikisinin birden mağlup olması veya Göztepe’nin konuğu Ankaragücü’ne yenilmesi, Bursaspor’un ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’la berabere kalması gerekiyor.