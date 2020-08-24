UEFA Kupası Bolulu’nun Elleriyle Köln'e Ulaştı

Haber: Ceylan Beykoz

Bu önemli kupa Köln şehrine gelirken kupayı Bolulu gurbetçi Kerim Çetin Almanların dünyaca ünlü emekli futbolcusu Lothar Matthäus ile birlikte stadyuma taşıyarak UEFA'nın tanıtım filminde yer aldılar. Aslen Seben ilçesi Kabak köyünden olan ve yıllardır Almanya'da yaşayan Kerim Çetin'in rol aldığı klip UEFA tarafından yayınlanırken Bolulu gurbetçimiz o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Fanatik bir Bolusporlu olan ve Türkiye'ye geldiğinde ilk iş olarak Boluspor'un maçlarına ve antrenmanlarına gitmek olan Kerim Çetin yaptığı açıklamada "Çalıştığım firma beni bu filmde oynatmak istedi. Seve seve kabul ettim. Çekimlerde kupayı elime ilk aldığımda ülkem ve Boluspor aklıma geldi. Bir gün kırmızı beyaz sevdamız bu kupa için mücadele eder mi, diye düşünmedim değil. İnanıyorum Boluspor o hedefe ulaşacak belki de kupayı kırmızı beyazlı armamız için taşıyacağız" dedi. Bolulu Kerim Çetin UEFA'nın hazırladığı bu klipte Almanların ünlü futbolcusu Lothar Matthäus'a kupayı teslim ederken oyunculuktaki yeteğini de ortaya koymuş oldu.