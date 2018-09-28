HABER:Gökhan Aksoy

Boluspor'un tecrübeli sol bek oyuncusu Ufuk Budak hafta sonu oynana Adanaspor maçı ile Spor Toto 1. ligdeki 100'üncü maçına çıktı. Azerbeycanlı oyuncu Türkiye'de 2012-2013 sezonunda başladığı futbol hayatında Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep FK, Kayserispor, Manisaspor, Samsunspor ve en son Boluspor formalarını giydi. Tecrübeli oyuncu Cengiz Umut Meraş'ın gidişi ile birlikte formayı sırtına geçirirken, Adanaspor maçı ile birlikte Spor Toto 1. Ligde 100'üncü maçını oynamış oldu. Ufuk Budak Boluspor kadrosunda yer alan oyuncular arsında 1. ligde en çok forma giyen isimlerden.