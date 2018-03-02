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02 Mart 2018 Cuma
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    Gazişehir Gaziantepli futbolcu Uğur Akdemir, ligde oynanan Denizlispor maçında sakatlandı. Gaziantepli uğurun bileğinde çatlak olduğu tespit edildi.

    02 Mart 2018 Cuma 09:36
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    Uğur 4 maç yok

    Haber: Semih Baykal

    Ligin 24.haftasında 24. haftasında Pazar günü oynanan Denizlispor maçında Gazişehir GaziantepliUğur Akdemir sakatlandı.  yaşadığı sakatlığın ardından, sol ayak bileğinde çatlak olduğu tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Uğur Akdemir'in, Denizlispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği hatırlatıldı. Uğur Akdemir'in yapılan tetkikler sonucunda sol ayak bileğinde çatlak tespit edildiği açıklandı. Kırmızı-Siyahlı futbolcunun tedavisine hemen başlanırken, tecrübeli futbolcunun yaklaşık 3 ile 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Gazişehir, Gaziantepli, Futbolcu, Uğur, Akdemir

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