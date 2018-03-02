Haber: Semih Baykal

Ligin 24.haftasında 24. haftasında Pazar günü oynanan Denizlispor maçında Gazişehir GaziantepliUğur Akdemir sakatlandı. yaşadığı sakatlığın ardından, sol ayak bileğinde çatlak olduğu tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Uğur Akdemir'in, Denizlispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği hatırlatıldı. Uğur Akdemir'in yapılan tetkikler sonucunda sol ayak bileğinde çatlak tespit edildiği açıklandı. Kırmızı-Siyahlı futbolcunun tedavisine hemen başlanırken, tecrübeli futbolcunun yaklaşık 3 ile 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.