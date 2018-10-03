HABER:Gönül Olutürk

Boluspor'un sezon başı isabetli transferlerinden biri olan tecrübeli oyuncu Uğur Akdemir'in Giresunspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.İstanbulspor maçının 54'üncü dakikasında aldığı darbe sonucu yerde kalarak hemen hastaneye götürülen Uğur'un darbe alması sonucu açılan bölgeye dikiş atılmıştı. Çekilen MR ve yapılan muayene sonucu bu oyuncunun Giresunspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Tedavisine devam edilen Uğur Akdemir'in Giresunspor maçı sonrası liglere verilecek milli ara sonrası ilk maçta formasına kavuşması bekleniyor.

Öte yandan İstanbulspor maçında sakatlığı sebebi ile forma giyemeyen Guido Koçer'in bu maça hazır olması bekleniyor. Tedavisi süren ve takımla çalışmalara başlayan Guido'nun hocanın görev vermesi halinde Giresunspor maçında eski takımına karşı forma giyebileceği belirtildi.