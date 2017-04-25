Haber: Aysun Beykoz

Mustafa Uğur, "Bandırmaspor adına her şey bitmiş gibi bir düşüncemiz yok. Bundan sonraki müsabakalar önemli. Kalan maçlarda daha dirençli olmak adına elimizden geleni yapacağız. Ligde kalmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu. Takımının sahada çok istekli, arzulu olmadığını kaydeden Uğur, "Bunun karşısında da daha dirençli olan ve haklı galibiyet alan bir Boluspor vardı. Şampiyonluk yolunda Boluspor'a başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda arzu ettikleri yere gelirler" ifadelerini kullandı.