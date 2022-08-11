Ülgen “Spor Toto 1. Lig daha heyecanlı olacak”

Haber: Ceylan Beykoz

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Hayri Ülgen yarın başlayacak olan Spor Toto 1. Lig maratonunu değerlendirdi. Bu sene Spor Toto 1. Lig'in Süper Lig'den daha mücadeleci, daha zevkli ve üstün olacağını ifade eden Ülgen, Birinci Lig'in daha fazla taraftara hitap edeceğini belirtti.

Bursa ve Kocaelispor gibi takımların 2. Lig'e düşmese Süper Lig'den iki kat fazla seyirciye ulaşacağını söyleyen Ülgen, 1. Lig'in Süper Lig'den her anlamda daha heyecan verici olacağını sözlerine ekledi. Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, Altay, Bodrumspor, Denizlispor, Göztepe ve Manisa FK'nın taraftarlara büyük keyif vereceğini belirten Ülgen, Ege Bölgesi'nden 6 takımın mücadele verecek olmasının hem düşündürücü hem de mutluluk verici olduğunu ifade etti.

"Ege ekiplerinin Türkiye'nin en üst liginde mücadele etmesi gerekiyor. Daha önce tarihi başarılara imza atmış bu kulüplerin asıl yerleri 1. Lig değil elbette. Fakat bu lige büyük renk katacakları da kesin. Kim iyi transferler yaptıysa, kim en erken kampa gittiyse bu yarışa diğer takımlardan önde başlar. Eyüp, Pendik, Samsun, Bolu ve Manisa FK'nın daha hazırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Diğer takımların işi daha zor. Bu sene 1. Lig Süper Lig'den daha heyecanlı olacak" diye konuştu