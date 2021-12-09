Ülgen’den Boluspor'a övgü dolu sözler

Haber: Ceylan Beykoz

Beypiliç Boluspor, Ümraniyespor maçını yorumlayan Ülgen, “ Boluspor’un çok iyi bir çıkış yakaladığını belirterek Boluspor’un bundan sonra ligde alıp gideceğini belirtti.

. Boluspor’un Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ülgen, Boluspor’un Ümraniyespor’u yenmesinin sürpriz olmadığını belirterek Boluspor’un ligde en iyi futbol oynayan takımlardan biri olduğunu belirtti.

“Reha Hoca ve talebelerini alkışlamak lazım”

Boluspor’un Ümraniyespor galibiyetini yorumlayan Yorumcu Hayri Ülgen, “Boluspor’da Reha Hoca ve talebelerini alkışlamak lazım. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. İlk haftalarda iyi top oynuyorlardı ama oyunun üstünlüğünü karşı tarafa aktaramıyorlardı. Ama son hafta Eyüpspor galibiyeti Ümraniyespor galibiyeti çok iyiydi. Kasongo olsun kanatlar olsun oynamaya başladı. Boluspor bu puanla ligin en iyi futbolu oynayanlardan biri. Ümraniyespor’u yendi sürpriz mi? Benim için sürpriz olmadı. Çünkü Boluspor gerçekten son haftalarda müthiş çıkış yakaladı. Boluspor’da bitirici noktalarda Kasango’nun olması çok önemli, gol noktalarında bitirici oyuncun varsa çok önemli. Boluspor son iki hafta üsteki iki takımı yenerek çok iyi bir çıkış yakaladı. Ben Boluspor’un bundan sonra alıp gideceğini düşünüyorum her maçta. Belki yenilebilir ama her maçta en az rakibini alt edecek kadar oynar” ifadelerini kullandı.