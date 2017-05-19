Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor Kulübü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutlama mesajında “19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin başlamasına, Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olarak; bir ulusun kaderini değiştirmiştir. Bu tarihi olayın yıl dönümünü Ulu Önder Atatürk'ü anma günü; kurduğu Cumhuriyeti ve ilkelerini daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin de bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" ve "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözlerini şiar edinerek, gençlerimizin spor yaparak daha sağlıklı bireyler olarak toplumda yer alabilmesi; kültürel ve insani değerler ışığında, Türk futbolunun gelişimi ve yurt sathına yayılması görevini üstlenmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz” dedi