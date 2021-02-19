"Umarım Süper Lig'e çıkarız"

Haber: C. Kutay Aykan

Yılport Samsunspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Jugurtha Hamroun, kendisi hakkında merak edilen sorularını cevapladı.

2011-2012 yıllarında Samsunspor’dan teklif aldığını açıklayan Hamroun, "Tabiri caize kader burada olmamı istedi ve burada olmaktan çok mutluyum. Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu görebiliyorum. Bu da çok güzel bir şey. Fransızca konuşan yabancı arkadaşlarım olduğu gibi Türk arkadaşlarımla da aram çok iyi. Onlarla da çok iyi iletişim içerisindeyiz. Umarım en kısa zamanda çok güzel sonuçlar alarak hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

Ligdeki ve kariyerindeki hedeflere değinen Hamroun, “Ligdeki hedefim takımla birlikte şampiyon olup Spor Toto Süper Lig’e çıkmak. Kariyerimin geri kalan kısmı ile ilgili olarak da 3-4 sene daha burada kendimi görebiliyorum. Gerçekten burada kalmak ve burada devam etmek istiyorum. Süper Lig’de oynamak ve orada başarıya ulaşmak gibi bir hedefim ve istediğim var. Umarım bu Samsunspor ile gerçekleşir. Süper Lig’e çıkarız ve onun için savaşırım” şeklinde konuştu.

"Xavi'nin asistinde attığım golü unutamıyorum"

Kariyeri boyunca unutamadığı maçı anlatan Jugurtha Hamroun şöyle devam etti:

“Katar’daydım. Xavi’nin takım arkadaşıydım. Ülkenin kupa maçındaydık. Bu maç lig maçından da çok önemliydi. Ülkenin dünya kupası için yapılan stadyumda oynadık ve o stadyum da ilk açılış maçıydı. Derbi maçıydı ve stadyum tamamen doluydu. Maç 1-1 iken 2-1 yapacak bir fırsatım ve şansın vardı. Dakika ise 90+1 ve 90+2’ydi. O maçta çok güzel bir gol attım ve bana asisti veren de Xavi’ydi. Unutamayacağım çok güzel bir anım oldu.”

Samsunspor taraftarına da mesaj veren Hamroun şunları söyledi:

“Öncelikle takım arkadaşlarımın hepsi takım için yüzde 100’ünü vermeye çalışıyor. Şunu da söylemek istiyorum: Taraftarlarımız Bandırma maçı öncesinde tesislerimize gelip bize unutulmaz bir anı yaşattıkları için verdikleri o inanılmaz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim için unutulmaz bir anıydı. Umarım takım için savaşır ve hedeflerimize ulaşırız. Ama kesinlikle bunu özellikle ve özellikle taraftarlarımız için gerçekleştirmek istiyoruz.”