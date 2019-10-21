Ümit Kurt Geri Döndü

Haber: Birol Ertunç

Sarı kart cezalısı olması nedeniyle İstanbulspor maçında oynamayan ümit Kurt daha sonra Balıkesirspor maçında kadroya alınmamıştı. Teknik direktör Osman Özköylü; “Benim için çok önemli oyuncu olabilir, çok ihtiyacım olan bir oyuncu olabilir ama takıma buradaki işleyişe, disipline zarar verecek her oyuncu kim olursa olsun benim adıma yok hükmündedir” diyerek yaşananlara noktayı koymuştu. Yeniden takıma dönen Ümit Kurt Giresunspor maçında ilk 11'e alınırken, tecrübeli oyuncu zorlu maçta hatasız bir futbol ortaya koydu.