Ümit Kurt Nerede?

Haber: Birol Ertunç

Ligin ilk 5 haftasında 4 sarı kart görerek geçtiğimiz hafta cezalı olması nedeniyle kadroda yer alamayan tecrübeli futbolcu Ümit Kurt Balıkesirspor maçının 19 kişilik kadrosunda da yer almadı. Hafta içinde tesislerde ücreti nedeniyle sorun çıkardığı söylenen isim için sakatlığı yada başka bir sebepten dolayı resmi açıklama yapılmazken, bu oyuncunun Balıkesir maçında kadroda yer almaması dikkat çekti. Geçtiğimiz yılda bazı sorunlar nedeniyle ismi sık sık gündeme gelen bu oyuncu ile sezon başında sözleşme yenilenmesi bazı kesimlerce eleştirilmişti. Bu oyuncu ile ilgili Boluspor'un resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Ümit Kurt geçen sezon ve bu sezon başında yönetim tarafından 2 kez kadro dışı bırakılıp affedilmişti.