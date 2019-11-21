Ümit Kurt plaket törenine katıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Atatürk İlkokulu’ndan emekli olan üç bayan öğretmenin onuruna Firune’de düzenlenen kahvaltı sırasında, o mekana gelen Bolusporun başarılı oyuncusu Ümit Kurt, Okul Müdürü Fuat Bayramoğlu ile karşılaştı. Bayramoğlu’nun daveti üzerine, Atatürk İlkokulundan emekli olan Nimet Yıldırım, Zeliha Yılmaz ve Safinur Karabelen verilen plaket törenine katıldı. Orada bulunan eğitimciler başarılı oyuncu Ümit Kurt’u alkışlarken, katıldıkları için başarılı oyuncu Ümit Kurt’a teşekkür ettiler. Ümit Kurt’ta emekli olan öğretmenlere ve orada bulunan eğitimcilere başarılar dileyerek, emekli olan öğretmenleri tebrik etti. Okul Müdürü Fuat Bayramoğlu Bolusporlu oyuncu Ümit Kurt’u ayrıca Atatürk İlkokulu’na davet etti. Ümit Kurt’ta davete icabet edeceğini, Atatürk İlkokulunda öğrencileri de ziyaret edeceğini ifade etti.