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11 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Ümit milli takımın tadı yok: 0-0

    Bolusporlu Melih Okutan’ın da yer aldığı Ümit Milli Takımımız 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri üçüncü maçında evindeMacaristan ile0 -0 berabere kaldı. Maçta Melih ikinci yarı forma giydi.

    11 Ekim 2017 Çarşamba 11:00
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    Ümit milli takımın tadı yok: 0-0

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele0 – 0 eşitlikle sona erdi. Boluspor’lu oyuncu Melih Okutan maçın 72.dakikasında Kubilay Kanatsızkuş’un yerine oyuna girdi. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da tribünden takip etti.

    Stat: Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Kai Erik Steen, Jan Erik Engan, TomHaraldGronevik, TomHaraldHagen

    Türkiye U – 21 Takımı: Muhammed Şengezer, Merih Demirel, Mehmet Zeki Çelik, Ertuğrul Ersoy, Kerim Alıcı, Abdülkadir Ömür, Orkan Çınar (dk. 77Alican Özfesli), Doğan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Kubilay Kanatsızkuş(dk.72 Melih Okutan), Deniz Hümmet( dk. 66 Oğulcan Çağlayan)

    Macaristan U – 21 takımı: Patrik Medjen, AkosKecskes, Bence Lenzser, Attila Szalai (dk.90 CsabaSpandler), KevinKorozman, Donat Szivacski, Daniel Gazdag, Mate Vida, Dominik Szoboszlai(dk. 57 M. Toth), Bence Biro( dk. 75 GaborMarkai), Donat Zsoter

    Sarı Kartlar: dk.45 Dorukan Toköz ( Türkiye U – 21), dk. 78 Daniel Gazdag ( Macaristan U – 21)

    Maçtan dakikalar

    10. dakikada topu altı pasın sağ çaprazında önünde bulan Dominik Szoboszlai sert vurdu; meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

    12. dakikada sol kanattan çizgiye hızla inen Mehmet Çelik ortaladı. Çok iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş kafayla vurdu; Bence Lenzsér topu gol çizgisi üzerinden son anda çıkardı.

    17. dakikada Orkan Çınar soldan ortaladı. Kubilay Kanatsızkuş'un indirdiği meşin yuvarlağı Deniz Hümmet düzeltmeye çalışırken rakip defans araya girdi.

    24. dakikada ceza sahası yayı önünde rakip defans Kubilay Kanatsızkuş'u çekti. Kazanılan serbest vuruşu Orkan Çınar kullandı ve meşin yuvarlak direkten geri geldi.

    27. dakikada Orkan Çınar'ın soldan kornerinde Merih Demiral iyi yükseldi ancak vuruşunda top kalecide kaldı.

    28. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerden pasında ceza sahası dışından Orkan Çınar çok sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak çok az farkla sol direğin dibinden dışarı çıktı.

    31. dakikada Orkan Çınar uzaktan şansını denedi top auta gitti.

    35. dakikada Dorukan Toköz sağdan ortaladı. Rakiplerinin üzerinden sıçrayan Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Patrik Demjén topu çizgi üzerinde zor kontrol etti.

    36. dakikada Kubilay Kanatsızkuş uzaklardan şansını denedi; top auta gitti.

    38. dakikada Macaristan serbest vuruş kazandı. Sağ çaprazdan DonátZsótér'in frikiğini kalecimiz Muhammed Şengezer köşeden çıkardı.

    43. dakikada DonátZsótér'in şutu Muhammed Şengezer'de kaldı.

    45. dakikada KevinKorozmán'ın uzaktan sert şutu az farkla dışarı gitti.

    İlk yarı golsüz sona erdi.

    51. dakikada Deniz Hümmet bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunu kaleci Patrik Demjén ayaklarıyla önledi.

    69. dakikada DonátZsótér'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak farklı dışarı çıktı.

    73. dakikada Bence Lenzsér'in ortasında DánielGazdag kafayla vurdu savunmamız çizgi üzerinden çıkardı.

    80. dakikada Abdülkadir Ömür uzaktan sert vurdu; top kalecide kaldı.

    83. dakikada KevinKorozmán ceza sahası içinden vurdu top auta gitti.

    86. dakikada ceza sahası yayının üstünden Attila Szalai topu köşeye yolladı; meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

    90. dakikada yükseklik kazanan topu önünde bulan DonátZsótér'in şutunda top auta gitti.

    Ercan, “7-8 pozisyon kaçırdık”

    Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan maç sonunda açıklamalarda bulundu. Ercan şöyle konuştu:  "Maça aslında iyi başladık. Özellikle ilk yarı çok pozisyona girdik. Direkten dönen bir topumuz var, gol çizgisinden çıkarılan bir topumuz var. İkinci yarının hemen başında Deniz'in bir pozisyonu var. Onu atabilseydik galip gelebilirdik. Maalesef Güney Kıbrıs'ta da 7-8 net pozisyona girdik ama atamadık. Bugün de keza öyle oldu. İkinci devre özellikle 60. dakikadan sonra oyunun kontrolü rakibe geçti. Yolumuza devam edeceğiz. Grup zorlu bir grup. Önümüzdeki ayın ortasında Malta ile oynayacağız. Şimdi o maça hazırlanacağız. Kaybetmemek de önemli. Onu da söylemek lazım. Son dakikalarda da oyunun kontrolü bizden gitti; problem yaşayabilirdik. Sonuç olarak ilk yarıya bakarak konuşursak umut verici bir futbol var…"

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