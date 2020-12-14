



Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1.Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti. Başkan Murat Sancak, yaptığı açıklamada ''Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim Kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim.'' ifadeleriner yer verdi. Adana Demirspor 14 haftada 22 puan topladı.

Ümit Özat'ın yerine Cüneyt Dumlupınar

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi. Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.