Ümit Özat'tan "VAR" tepkisi

Haber: Aysun Beykoz

Maçın farklı skorlara gidebileceğini ifade eden Ümit Özat, "İlk yarı Kosecki'nin iki pozisyonu var. Nasıl atamazsın, ben bu golü nasıl kaçırırım, onun mücadelesini yaptı. İlk yarı aynı Boluspor maçı gibi 4-0, 5-0 girebilirdik. Sonrasında iyi gitti oyun. 60-65'inci dakikalardan sonra düşen bir tempomuz var, bunu artırmaya çalışıyoruz. Milli takım arasından sonra fizik olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Skor avantajını yakaladıktan sonra ilerleyen bölümde fizik güçlerini artırmak istediği futbolcularını oyuna soktuğunu, bu oyunculara süre vererek onları hazır hale getirmeyi düşündüklerini anlatan Ümit Özat, "Futbol öyle bir şey ki dünyada 34'te 34 yapan bir takım yok, herkes ister her maçta 3 puan almayı. Taraftarımızdan, camiamızdan şunu istiyorum; biraz sabırlı olalım." şeklinde konutu. Ümit Özat, bazı maçlarda iyi takımların da puan kaybettiğine işaret ederek, "Camiamızdan da özellikle çocuklara destek olmalarını bekliyorum. Çünkü bu çocuklar kolay bir travma atlatmadı. Daha bir ay önce Süper Lig'in eşiğinden döndüler ve bu çocuklar bir an önce üç günde bir maç olsun da Süper Lig'e çıkalım diye uğraşıyorlar, uğraşıyoruz. Kolay değil bu çocukları da anlamak lazım. Önümüzdeki maçı da kayıpsız geçersek Allah'ın izniyle milli takım arasında bir ya da 2 oyuncu daha alırsak aradan sonra daha rahat olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Kazandıkları maçtan sonra da TFF 1. Lig'e Video Yardımcı Hakem uygulamasının getirilmesini dile getirdiklerine işaret eden Ümit Özat, şöyle konuştu: "Bir puanla takımlar küme düşüyor veya şampiyon oluyor. VAR'a gidelim arkadaş, varsa var. Kabul edelim, başımız gözümüz üstüne diyelim. Ama yoksa ne lehimize ne aleyhimize yanlış olsun. Buradaki insanlar da emek veriyor. Buraya VAR koymamak; yani bu lig için aslında 'Bir önem arz etmiyorsunuz' demek. Çıkarsanız çıkın demek. Tekrarı yok, adam ofsayttan atabilir tekrarı yok. Yukarıda bu varsa burada da olsun. Artık o lig ile bu lig arasında bir fark kalmadı. Bunu biraz daha kulak ardı etmemelerini rica ediyorum. Onun dışında oyuncularımı kutluyorum, bıkmadan usanmadan çalışmaya devam etmek, kendimizi geliştirmek durumundayız. Adana Demirspor'un sadece şampiyonluk hedefleyen değil, oyuncu kazandıran, Türk futboluna oyuncu armağan eden bir kulüp olmasını da istiyorum. Ankaraspor'u da vermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum, onlara başarılar diliyorum, çünkü onlar hakikaten futbolun emekçileri. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."