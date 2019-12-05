Ümit Şamiloğlu Ankara Ego Spor'da

Haber: Ceylan Beykoz

Bugüne dek çalışmalarını Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nde sürdüren Şamiloğlu, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini EGO Spor bünyesindeki genç cimnastikçilere aktaracak. 2019 World Challenge Cup'ta dünya sıralamasını birinci bitirerek bu başarıyı elde eden en yaşlı cimnastikçi unvanını alan 40 yaşındaki Şamiloğlu, EGO Spor'a transferiyle ilgili şunları söyledi: "EGO Spor Kulübü'nün cimnastiğe destek vermesi, sporu Ankaralı çocuklara ulaştırma isteğinin kanıtıdır. LÖSEV gibi dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı faaliyetlerle bu şehrin çocuklarına ne kadar duyarlı olduğunu gösteren EGO Spor bünyesinde yarışmaktan ve sosyal sorumluluk projelerinde elimden gelen desteği verecek olmaktan büyük bir onur duyacağım" dedi.