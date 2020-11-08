Ümit Şengül'den oyuncularına övgü

TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Oyuncularımız sahada taktik anlamda istediğimiz her şeyi yaptı" dedi.

Ümit Şengül'den oyuncularına övgü


Haber: Volkan Yılmaz

Ümit Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir deplasman mücadelesini geride bıraktıklarını dile getirdi. "Oyuncularımız sahada taktik anlamda istediğimiz her şeyi yaptı." şeklinde konuşan Şengül, "Rakibi ikinci bölgede tutmayı, yakalayacağımız ilk pozisyonda golü bulmayı hedeflemiştik. Bunu başardık ve rakibe hareket alanı bırakmadık. Zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılıyoruz. Bundan sonraki maçlarımız iddialı takımlarla olacak. Evimizde yapacağımız Yılport Samsunspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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