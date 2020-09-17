Ümit Şengül: Motive olamadık



Haber: Erdal Tanrıverdi

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de lisans sorunu nedeniyle genç bir takımla sahaya çıktıklarını anlatarak, ilerleyen zamanlarda ligde ses getirecek bir Giresunspor izleteceklerini dile getirdi. Şengül, Balıkesirspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Bugün konsantrasyon eksikliği yaşadık. Çünkü son ana kadar hangi takımla sahaya çıkacağımız belli değildi. Tam motive olamadık. İyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Yaptığımız transferler önemli transferler. Bu ligde inşallah ses getiren bir takım olacağız. Sürecin sonunda başarılı işlere imza atan, hedefi kovalayan bir ekip olacağız." ifadelerini kullandı.