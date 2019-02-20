Ümraniye 3 Puanı 2 Golle Aldı

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor, kendi sahasındavBalıkesirspor Baltok’u 2-0 mağlup etti.

Ümraniye 3 Puanı 2 Golle Aldı

Haber: Esra Öztürk

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin Öncel

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Leandrinho

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Furkan Çil), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 78 Otoo), Sedat Şahintürk, Beleck

Goller: Dk. 72 Leandrinho, Dk. 90+2 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac, Dk. 19 Kethevoama, Dk. 90 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 54 Merthan Açıl, Dk. 70 Leandrinho, Dk. 77 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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