Ümraniye 4 maç sonra kazandı

Haber: Gökhan Aksoy
Stat: Doğanlar
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Bilal Gölen
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Okan Derici dk. 68), Alican Özfesli (Enes Sığırcı dk. 77), Enes Kubat (Murat Uçar dk. 68), Anıl Koç, Sefa Yılmaz
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Aaron Ondele, Yasir Subaşı, Serkan Göksu (Muhammed Gönülaçar dk. 86), Timur Temeltaş, Andreas Vasilogiannis (Leandrinho dk. 84), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Bahadır Taşdelen dk. 90+3 ?)
Goller: Anıl Koç (dk. 56) (Altınordu), Andreas Vasilogiannis (dk. 66), Kerim Alıcı (dk. 84 k.k.) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Hasan Hatipoğlu (dk. 75) (Altınordu)
Sarı kartlar: Murat Uçar (Altınordu), Emircan Altıntaş, Leandrinho, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)