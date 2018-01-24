Haber: Esra Öztürk

Boluspor TFF 1.Lig 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 13.00’da evinde liderÜmraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını Boluspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Kırmızı beyazlar teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra iki grup halinde dar alan oyunu ve gol vuruşu çalışması ile antrenman sona erdi. Kırmızı beyazlar yarın gerçekleştirilecek antrenman ile Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.