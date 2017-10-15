Haber: Semih BAYKAL

İstanbul ekibinin gollerini 29. dakikada(P) VE 90'+2'de İbrahim Akdağ kaydederken, konuk takımın golünü 47. dakikada yine penaltıdanTom Silva'dan geldi. Bu skorun ardından 17 puana çıkan Ümraniyespor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 7 hafta sonra yenilgiyle tanışan Elazığspor ise 14 puanda kaldı.

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jean-Armel Drole, Mehmet Yiğit’in müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen İbrahim’in Akdağ’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

46. dakikada Alpaslan Öztürk çalımlarla sağ taraftan ceza sahasının içine girerken Appindangoye’nin faul yapması sonucu hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.

47. dakikada Topun başına gelen Tom penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

76. dakikada sağ taraftan Tom’un kullandığı köşe vuruşunda Tatos kale ağzında topu üstten auta gönderdi.

90+2. dakikada İbrahim Akdağ’ın ceza sahası dışından sağ köşeye plase vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Ümraniyespor: 2 - Elazığspor: 1

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergün Gözütok

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Cleyton, Vasilogiannis (Dk. 87 Samet Asatekin), Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 70 Emircan Altıntaş)

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Alpaslan Öztürk, Tatos, Bjarnason, Tom (Dk. 80 Emre Öztürk), Ahmet Aras (Dk. 65 Mertan Caner Öztürk), Sarpong (Dk. 46 Berk Yıldız)

Goller: Dk. 29 (Penaltıdan) ve Dk. 90 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 47 Tom (Penaltıdan) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Onur Güney, Dk. 42 Ahmet Aras, Dk. 70 Bjarnason, Dk. 73 Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), Dk. 14 Drole, Dk. 17 Mehmet Sedef, Dk. 31 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)