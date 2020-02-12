“ÜMRANİYE MAÇINA HERKES GELSİN”

Haber: Aysun Beykoz

Tüm Boluluları hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçına davet eden Başkan Özcan, “Tüm Bolululara çağrıda bulunuyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım şu takımı ligde tutmak için elimizden geleni yapalım. Bu hafta o tribünlerin dolmasını sağlayalım” dedi. Belediye Meclis salonundan gerçekleşen Şubat ayı 2. oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özcan açıklamasında, “Boluspor’u biz geçmiş yönetimden daha çok destek veriyoruz bunu taraftarda biliyor yönetimde biliyor. Daha çok destek veriyoruz bu net. Bu desteği biz Boluspor kulübüne veriyoruz, Boluspor başkanına vermiyoruz. Boluspor’un düşüyor olması siyaset olarak bir şeyde kazandırmaz bir şeyde kaybettirmez. Ben belediye başkanı olarak Boluspor ile ilgili sayın valimizle, ticaret odası başkanımızla iş adamlarını ziyaret edip maddi sıkıntılarla ilgili çözüm yolu aradım. Bunu yaparken de Tanju Özcan esnafı tehdit ediyor diye yandaş basında haberler çıktı. Geçmiş yönetimden daha çok destek verdik biz. Ne istiyorlarsa destek vermeye devam ettik ediyoruz da. Ama bakıyorum bazıları Boluspor küme düşse göbek atacak hale gelmiş. Ama buradan siyaseten ekmek çıkmaz. Boluspor şampiyon olsa bana da siyaseten ekmek çıkmaz. Çıkmamalıda zaten Boluspor ortak değerimiz” ifadelerini kullandı.

“DERDİMİZ BOLUSPOR’UN LİGDE KALMASI”

Taraftar olmanın zor zamanlarda takıma sahip çıkmak olduğunu söyleyen Özcan,“Boluspor başkanıyla benim özel bir dostluğum yok. Hatta o Boluspor başkanı ben 2009 da adayken karşımdaki rakibin arkasında Boluspor başkanı olarak da dikiliyordu. Ama biz geriye dönük kimseye kinde gütmeyiz. Bizim derdimiz şuanda Boluspor’un ligde kalması. Hepimizin derdi bu olması lazım. Ben Altay maçından sonra kahroldum. Bundan sonra da Boluspor, Boluspor diyip maçlara gelmeyenlerde tepki gösteriyorum. Kardeşim sen Bolusporluysan geleceksin. Bak İngiltere de bir takım küme düştü 30 binlere oynuyor. Taraftar olmak zaten zor günlerde takıma sahip çıkmak. İyi oynarken herkes alkışlar. Sen gerçekten taraftarsan en kötü zamanda sahip çıkacaksın. Herkes için söylüyorum bunu” dedi.

“BOLUSPOR FORMASI BU KADAR UCUZ DEĞİL”

Tüm Bolululara çağrıda bulunan Özcan açıklamasında son olarak, “Hafta sonu bizde İzmir’de maçtaydık herkesten çok sahip çıktığımı taraftarda biliyor. Ama sonuç olarak sahada çıkıp ben oynayacak değilim. Ama bazı oyunculara bakıyorum onlar kadar oynayabilir miyim diye ama en azından onlardan daha yürekten oynardım. Boluspor forması bu kadar ucuz değil. Burada da başkanında teknik heyetinde şapkayı önüne koyması lazım. Hepimizin şapkayı önümüze koyması lazım. Bundan sonra ne yapacağımızı geçmişteki hataları falan bir kenara bırakalım bence 13 hafta var. Toparlamamız için yeterince hafta var. Ben buradan tüm Bolululara çağrıda bulunuyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım şu takımı ligde tutmak için elimizden geleni yapalım. Bu hafta o tribünlerin dolmasını sağlayalım. Bolu belediye başkanı olarak meclis üyelerim adına şu Ümraniye maçına herkes gelsin. Meclis üyelerinin tamamı gelsin. Bütün partilerimizin il başkanları gelsin bu hafta şehir olarak kenetlendiğimizi görsünler” ifadelerini kullandı.