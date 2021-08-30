Ümraniye'nin Menemen keyfi

Haber: Okay Özcan

TFF 1. Lig'in lideri Ümraniyespor doludizgin. İstanbul temsilcisi, Menemenspor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Ümraniye 16 dakikada maçı bitirdi

Maça çok hızlı başlayan ve henüz ilk 16 dakikada 3-0'ı yakalayan Ümraniyespor'un gollerini 3 ve 12. dakikalarda Alim Öztürk, 16'da Serkan Göksu ve 69. dakikada Idrissa Camara attı.

Ümraniyespor'dan 9-0'lık averaj

TFF 1. Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazılar böylece 3 maç sonunda 9 puana ulaştı. Recep Uçar'ın öğrencileri şu ana kadar 9 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Menemenspor 3 puanda kaldı

İlk hafta BB Erzurumspor'u yendikten sonra çıktığı 2 maçı da kaybeden Menemenspor ise 3 puanda kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mert Bulut, Ferhat Çalar

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Gomes (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Ba, Adamu (Dk. 89 Cem Çelik), Akanbi, Emre Özer (Dk. 71 Abdullah Aydın), Ahmet Sağat

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 71 Mrsic), Alim Öztürk (Dk. 71 Yiğithan Güveli), Glumac, Ercan Coşkun, Camara (Dk. 83 Onur Ayık), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Emre Nefiz), Del Valle, Serkan Göksu, Bammou (Dk. 33 Kehinde)

Goller: Dk. 3 ve 12 Alim Öztürk, Dk. 16 Serkan Göksu, Dk. 69 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Vrsajevic, Dk. 44 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor)