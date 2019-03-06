Ümraniye Rahat Kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 24'üncü haftasında Ümraniyespor, evinde Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

Ümraniye Rahat Kazandı

Haber: Gönül Olutürk

STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan Karabalcık

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 45 2 Vasilogiannis)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Fatih Kızılay (Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt

GOLLER: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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