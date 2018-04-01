Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig'in 29.haftasında Ümraniyespor, Ümraniye İlçe Stadı'nda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, Ümraniyespor ikinci yarıda geriye düşmesine rağmen maçın son dakikalarında bulduğu golle Ümraniyespor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar olmasına rağmen maçtan gol sesi çıkmadı. Konuk takım BB Erzurumspor 61. dakikada DembaSavage'nin golüyle öne geçti. 78'de oyuna giren Jean-ArmelDrole, 82'de mücadeleye beraberliği getirdi. 90'da Serdar ÖzbayraktarÜmraniyespor'u galibiyete taşıdı. Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 53'e yükseltti ve galibiyet serisini 3 maça çıkarttı. Erzurumspor ise 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespordeplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Gazişehir Gaziantep’i ağırlayacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Kamil Çetin

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 78 Drole), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Cleyton), Rangelov

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Lokman Gör, Hakan Arslan, Scuk, Metin Yüksel (Dk. 90 1 Acka), Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Erhan Çelenk, Bekamenga (Dk. 8 Savage)

Goller: Dk. 61 Savage (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 81 Drole, Dk. 90 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Metin Yüksel, Dk. 90 2 Trtovac, Dk. 90 4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Emircan Altıntaş, Dk. 86 Merthan Açıl, Dk. 90 4 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada sağ kanattan Bahadır'ın ceza sahasına ortasında kale önünde Rangelov'un yaptığı yarım volede meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.

53. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Mücahit'in içeri çevirdiği topa kale sahası önünde Serdar Özbayraktar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hakan'dan döndü.

61. dakikada sağ kanattan Tolga'nın ortasında ceza sahası içinde Savage'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

73. dakikada ceza yayı üzerinde Rangelov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cleyton'un şutunu kaleci Hakan çeldi. Dönen topa Serdar Özbayraktar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.

81. dakikada ceza yayı üzerinde İbrahim Akdağ'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hakan'dan sekti. Seken topu sağ taraftan Merthan kafayla Drole'a aktardı. Kale önünde Drole'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

90. dakikada sağ taraftan Rangelov'un pasında kale önünde topla buluşan Serdar Özbayraktar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.