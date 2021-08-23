Ümraniyespor 3 puanı 2 golle aldı

Haber: C. Kutay Aykan
Kırmızı beyazlı ekibi galibiyeti getiren goller 19. dakikada Yacine Bammou ve 76. dakikada Camara'dan geldi.
Bu sonuçla üste üste 2. galibiyetini alan Ümraniyespor puanını 6'ya çıkardı. İkinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor'un henüz puanı bulunmuyor.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Onur Ayık (Dk. 62 Camara), Mrsic (Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz), Del Valle (Dk. 76 Kehinde), Bammou (Dk. 83 Yunus Emre Mertoğlu)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 80 Muammer Sarıkaya), Abazaj, Cajic (Dk. 88 Muhammed Yıldırım), Ethemi (Dk. 71 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 19 Bammou, Dk. 76 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Alim Öztürk, Dk. 43 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 39 Melih Kabasakal (İstanbulspor)