Ümraniyespor 3 puanı 3 golle aldı

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, evine Eskişehirspor'u ağırladı. İstanbul temsilcisi, 19. dakikada Muammer Taşkan'ın ve 90 artı 2'de Camara'nın 90 artı 3' de ise Gomis'in goli ile mücadeleden 3-0 galip geldi.

54. dakikada konuk ekipten Berkay Tanır, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Emre Kargın düdük çaldı.

Puanını bu galibiyet ile 27 puana çıkaran Ümraniyespor, geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi veren İstanbulspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti, bu galibiyet ile ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

3 puan silme cezası bulunan konuk Eskişehirspor ise 4 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve genç takım ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Eskişehir ekibi, Ümraniye deplasmanından mağlubiyet ile ayrıldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Emre Kargın, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk Curbay

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Okan Derici (Dk. 74 Gomis), Denizhan Taşkan (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Akabueze (Dk. 85 Serkan Göksu), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 85 Gökhan Süzen), Sow (Dk. 62 Camara)

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Emir Yıldız (Dk. 86 İbrahim Halil Öner), Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Buğra Çağlıyan (Dk. 74 Furgan Polat), Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Kaan Gül (Dk. 61 Sholaja), Berkay Tanır

Goller: Dk. 19 Denizhan Taşkan, Dk. 90+2 Camara, Dk. 90+3 Gomis (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Berkay Tanır (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Denizhan Taşkan, Dk. 60 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 69 Okan Derici, Dk. 70 Akabueze (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 38 Erdal Akdarı, Dk. 56 Mehmet Özcan, Dk. 87 Sholaja (Eskişehirspor)