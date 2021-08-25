Ümraniyespor'a yeni sponsor

Haber: C. Kutay Aykan

Sponsorluk anlaşması Hekimbaşı Ümraniyespor Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreniyle resmileşti.

"İki tarafa da hayırlı olsun"

İmza töreninde konuşan Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, “Oley.com’un TFF 1. Lig ekiplerine yaptığı destekler için teşekkür ederim. Oley.com ile imzaladığımız sponsorluk anlaşması iki taraf için de hayırlı olsun” dedi. Aksar, spora teşvik etmek amacıyla Ümraniye’de yaşayan tüm çocukları yetenek taramasından geçirerek, deneyimli antrenörler tarafından yapılacak analizlerle her bir çocuğu sadece futbolla sınırlı kalmayıp atletizm, jimnastik gibi birçok spor dalından kendilerine en uygun branşlara yönlendireceklerini belirtti.

"Ümraniyespor'u gelecek sezon Süper Lig'de görmek istiyoruz"

Oley.com Genel Müdürü Caner Erim ise “Türk futboluna ve sporuna verdiğimiz desteğin bir parçası olarak Ümraniyespor’a forma sırt sponsoru olduk. 2021-2022 sezonunun Ümraniyespor için başarılı bir sezon olacağına inanıyoruz ve Ümraniyespor’u seneye Süper Lig’de mücadele ederken görmeyi arzu ediyoruz. Oley.com olarak futbol dışında diğer spor dallarına da sponsor olarak desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.