Ümraniyespor bir puanı son dakikada kurtardı



Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in 10. hafta heyecanı TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u evinde ağırladı. Karşılaşmayı 23. dakikada Mrsic'in attığı gol ile uzun süre önde götüren Balıkesirspor mücadelenin son dakikalarında Musa Sow'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 14'e yükseltti. Ligde 4 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Balıkesirspor bu maçın ardından ligde ikinci beraberliğini aldı. İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'da ise puanını 10'a çıkardı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Cemal Alpay

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen (Dk. 23 Yiğithan Kır), Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 89 Abdulhamit Yıldız), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 71 Otoo), Batuhan İşçiler, Mrsic, Birol Parlak, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Ezeh (Dk. 89 Celal Emir Dede)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu, Fernandes (Dk. 71 Sow), Glumac, Turgut Doğan Şahin, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 71 Okan Derici), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Zivkovic (Dk. 61 Akabueze), Ercan Coşkun (Dk. 61 Yusuf Emre Gültekin)

Goller: Dk. 24 Mrsic (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 89 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 82 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 88 Serdar Güncü (Aydeniz Et Balıkesirspor)