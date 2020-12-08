Ümraniyespor Bursa'yı deplasmanda devirdi

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçında Bursaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Ümraniyespor Bursa'yı deplasmanda devirdi


Haber: Ceylan Beykoz

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşma dengeli başladı ancak ilk yarının son anlarında üst üste 2 pozisyon bulan Ümraniyespor, 45+1'de de Alim'in ayağından golü buldu. Etkili ve genç ayaklarıyla beraberlik için bastıran Bursaspor, 52. dakikada Glumac'ın ayağından ikinci golü yedi. 77. dakikada Emirhan Aydoğan ile farkı 1'e indirmesine rağmen 82. dakikada Moussa Sow'un attığı gole engel olamayan Yeşil-Beyazlılar, mağlubiyetten kaçamadı.   Geçen hafta Altay'a deplasmanda 3-1 yenilen Bursaspor 14 puanda kaldı. Bereket Sigorta Ümraniyespor ise puanını 13'e yükseltti.

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