Ümraniyespor deplasmanda kazandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde zirve yarışı veren İstanbulspor'un, play-off potasına yaklaşmak isteyen Ümraniyespor'a 3-2 kaybetti. Mücadelenin gollerini İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz, Koray Kılınç atarken, Ümraniyespor'da galibiyeti getiren golleri Ahmet Canbaz penaltıdan, Mayi, ve Atchom kaydetti.

Bu sonuçla TFF 1. Lig'in en fazla gol atan ekibi olan İstanbulspor, 40 puanda kalırken Ümraniyespor ise puanını 24'e çıkardı.

İlk devrede oynanan iki takım arasındaki mücadeleyi İstanbulspor, 3-1 önde bitirmişti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

İstanbulspor A.Ş.: Muhammed Alperen Uysal, Nascimento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Eslem Öztürk), Atchom, Ethemi (Dk. 77 Koray Kılınç) Levent Ayçiçek (Dk. 65 Abazaj), Melih Kabasakal (Dk. 77 Mehmet Yeşil), Rroca

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Serkan Göksu (Dk. 68 Camara), Akabueze, Gökhan Süzen, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 67 Okan Derici), Ahmet Canbaz (Dk. 46 Atakan Hakan Üner), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Emre Gültekin), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 84 Sow)

Goller: Dk. 13 Ahmet Canbaz, Dk. 57 Mayi, Dk. 86 Atchom KK (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 50 İbrahim Yılmaz, Dk. 88 Koray Kılınç (İstanbulspor A.Ş.)

Sarı kartlar: Dk.13 Atchom, Dk. 73 Rroca (İstanbulspor A.Ş.), Dk. 22 Vrsajevic, Dk. 25 Serkan Göksu,