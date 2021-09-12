Ümraniyespor doludizgin

Haber: C. Kutay Aykan

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada Bereket Sigorta Ümraniyespor, 24. dakikada Yonathan Del Valle'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 2 dakika sonra Tomislav Glumac ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise iki ekip de girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

Mücadeleden 2-0 üstün ayrılan İstanbul temsilcisi Bereket Sigorta Ümraniyespor, 4'te 4 yaptı ve puanı 12'ye çıkardı. Liderliğini sürdüren Ümraniyespor, oynadığı 4 haftada da kalesinde gol görmedi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 6 puanda kaldı.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ali Can Alp

Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Camara, (Emre Nefiz dk. 63), Serkan Göksu (Mrsic dk. 76), Oğuz Gürbulak (Emre Gültekin dk. 76), Del Valle (Onur Ayık dk. 63 ), Kehinde (Muammer dk. 87)

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Pucko dk. 82), Gökay Güney, Lokman Gör (dk. 42 Landel), Süleyman Luş, Mulumba, Doğan Can Davas (Kerim Avcı dk. 60), Keny, Burak Süleyman, Bentley (Bilal Ceylan dk. 81), Manaj

Goller: Del Valle (dk. 24 pen.), Glumac (dk. 26) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Mulumba, Bilal (Bandırmaspor), Kartal Yılmaz (Ümraniyespor)