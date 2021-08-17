Ümraniyespor farklı kazandı

Haber: Ceylan Beykoz
TFF 1. Lig'de ilk haftanın perdesi kapandı. Bu sezon lige yükselen Kocaelispor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk etti.
Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakada Emre Kargın düdük çaldı. Karşılaşma, 3-0'lık Bereket Sigorta Ümraniyespor üstünlüğüyle noktalandı.
Maçta perde 5. dakikada açıldı. Yonathan Del Valle, Vrsajevic'in asistinde takımını 1-0 öne geçirdi.
Kırmızı karttan 8 dakika sonra sahne alan Ercan Coşkun farkı ikiye çıkarttı.
69'da fileleri sarsan Oğuz Gürbulak, maçın skorunu tayin etti: 3-0.
Ümraniyespor'da 51. dakikada Yusuf Gültekin, 85. dakikada ise Vrsajevic kırmızı kart gördü.
Ev sahibi Kocaelispor'da da Atila Turan 85. dakikada oyundan ihraç edildi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Emre Kargın (xx), Gökmen Baltacı (xx), Mehmet Akıncık (xx)
Kocaelispor: Korcan (x) - Aleksis (x), Mehmet Taş (x), Yılmaz (x), Ndlovu (x) (Dk.57 Bahattin), İrfan (x) (Dk. 65 Kubilay), Atila (xx), Cisse (x), Mandjeck (x), Pereira (x), Tisdell (x) (Dk.73 Musa x)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak (xx) - Vrsajevic (xx), Alim (xx), Bammou (xx) (Dk.90 Kehinde), Onur (xx) (Dk.70 Camara xx), Oğuz (xx), Rodrigez (xx) (Dk.89 Nefiz), Mrsic (xx) (Dk.70 Onur xx), Yusuf Emre (x), Glumac (xx), Ercan (xx)
Goller: Dk.5 Rodrigez, Dk.59 Ercan, Dk.69 Oğuz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Kırmızı Kartlar: Dk.86 Atila (Kocaelispor) - Dk. 51 Yusuf Emre, Dk.86 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 49 Atila, Dk. 76 Cisse, Dk.86 Yılmaz (Kocaelispor) - Dk. 31 Ercan, Dk.86 Bammou, Dk.89 Rodrigez (Bereket Sigorta Ümraniyespor)