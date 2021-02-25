Ümraniyespor ile Adana Demirspor yenişemedi

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Hafta içi mesaisinin açılış maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi son bulan ev sahibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, bu sonuçla 31 puana çıktı ve 11. sırada yer aldı.

Yeni teknik direktörü Samet Aybaba'nın işlemleri yetişmediği için tribünden takip ettiği mücadeleden beraberlikle ayrılan Adana Demirspor ise 39 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar

42. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Kaan Kanak’ın kaleye paralel yaptığı ortaya arka direkte Yunus Akgün’ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.

83. dakikada sağ taraftan Sedat Şahintürk’ün içeri gerçekleştirdiği ortada arka direkte Samet Akaydın’ın kafa vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Cihan Aydın xx, Seyfettin Ünal xx, Ali Tuna xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx, Kartal Kayra Yılmaz xx (Batuhan Artaslan dk. 77 x), Atakan Üner xx (Muammer Taşkan dk. 83 ?), Ahmet Canbaz xx (Camarra dk. 68 x), Bentley xx (Okan Derici dk. 77 x), Mayi xx (Gomis dk. 68 x)

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Mustafa Eser, Ercan Coşkun, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Taşkan, Emre Gültekin

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, Semih Güler xx, Samet Akaydın xx, Rassoul xx, Kaan Kanak xx (Okan Alkan dk. 74 x), Traore xx (İsmail Yüksek dk. 85 ?), Sinan Kurt xx (Aissati dk. 46 x), Hasan Kılıç xx, Yunus Akgün xx (Sedat Şahintürk dk. 67 x), Pa Dibba xx, Rangel xx (Mehmet Akyüz dk. 46 x)

Yedekler: Zubas, Okan Alkan, Kerim Avcı, İzzet Çelik, Tolga Kalender, Gökhan İnler

Teknik Sorumlu: Serkan Damla

Sarı kart: Glumac (Ümraniyespor)