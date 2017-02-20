Haber: Erdal Tanrıverdi

Karşılaşma boyunca mücadeleden taviz vermediklerini anlatan Sözeri, şunları kaydetti:

"Oyun disiplininden çok taviz vermedik. Çok iyi mücadele ettik. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Süper Lig tadında bir karşılaşma oldu. Boluspor çok istedi, çok iştahlıydı. Biz de çok istedik. Pozisyonlar bulduk, risk aldığımız 75. ve 80. dakikalardan sonra birkaç tane de pozisyon verdik. Bu pozisyonları bizim yakalamamız gerekiyordu. Dolayısı ile mağlup olduk. Söylenecek fazla bir şey yok. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik."

Maçta talihsiz bir pozisyonun olduğunu, soyunma odasına girerken gördüğünü belirten Sözeri, şöyle konuştu: "Ramazan Sal ve Abdülkadir Özdemir, görüntülere göre çift sarı karttan atılması gerekirken, atılmamış. Oyuncuların atılmamasının kural hatasına girdiğini soruşturduktan sonra öğrendik. Bununla ilgili girişimlerimizi yapacağız. Çünkü görüntüler çok net. Bununla ilgili hocamız nasıl bir rapor yazacak bilmiyorum. Hakem adına üzgünüm. İnsan yanılabilir, hayatta her şey olabilir. Bu da onun hakkıdır diye düşünüyorum. Biz, Ramazan Sal ve Abdülkadir Özdemir ile ilgili girişimlerimizi federasyon nezdinde yapacağız. Bakalım sonuç ne çıkacak. Ne çıkarsa boynumuz kıldan ince"