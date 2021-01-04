Ümraniyespor sahasında kazandı

Haber: N. Halid Altundal
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Batuhan Artarslan ve 83'te Moussa Sow kaydetti.
Sow, 66. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.
Konuk ekibin tek golü ise 68. dakikada Musa Nizam'dan geldi.
Sahadan galibiyetle ayrılan Ümraniyespor puanını 20'ye yükseltirken 13 puanlı Akhisarspor 16. sırada kaldı.
Ligde çıktığı 16 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrılan İstanbul temsilcisinin 17 puanı bulunuyor.
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 1
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 90+5 Mustafa Murat Uslu), Okan Derici (Dk. 63 Akabueze), Gökhan Süzen (Dk. 82 Yunus Emre Mertoğlu), Camara (Dk. 62 Gomis), Zivkovic (Dk. 62 Sow)
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Göksu Mutlu, Alperen Babacan, Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan (Dk. 90 Halil İbrahim Karavuş), Onurcan Güler, Hadzic
Goller: Dk. 9 Batuhan Artarslan, Dk. 83 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Musa Nizam (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Doğukan Nelik, Dk. 42 Hadzic, Dk. 54 Taha Yalçıner (Akhisarspor), Dk. 46 Serkan Göksu, Dk. 63 Akabueze, Dk. 86 Gomis, Dk. 90+7 Mustafa Murat Uslu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)