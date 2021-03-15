Ümraniyespor tek golle geçti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında play-off hesapları yapan Tuzlaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 75. dakikada Ercan Coşkun'un attığı gol ile 1-0 bitti.

7 sarı kartın çıktığı mücadelede gol sesi ikinci yarıda Ümraniyespor'dan geldi. 75. dakiada Eran Coşkun topu filelere göndererek karşılaşmanın tek golünü attı. Ümraniyespor 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

15 Temmuz Stadı'nda oynanan müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Geçen hafta deplasmanda Altay'a 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek yara alan Tuzlaspor 41 puanda kaldı.

Bu maç ile son 8 haftada sadece bir kez yenilen Ümraniyespor ise puanını 37'ye çıkardı.