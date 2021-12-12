Ümraniyespor zirveye ortak oldu

Haber: Okay Özcan

Hem düşme hattını hem de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Ümraniyespor oldu. Bu sonucun ardından puanını 30'a yükselten Ümraniyespor, averajla ligde 2. sıraya yükseldi. Sahasında aldığı mağlubiyetle 7 puanda kalan Balıkesirspor ise son sırada konumlandı.

Maçtan dakikalar:

19. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Camara'nın ceza sahası içine ortaladığı topa Oğuz'dan önce kaleci Atilla sahip oldu.

23. dakikada kazanılan serbest atışı Anıl kullandı defansın uzaklaştırdığı topa gelişene vuran Birol Parlık'ın sert şutunu Kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.

28. dakikada Ümraniyespor atağında Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Caamara'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

40. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağında Onur'un ortasına Oğuz Gürbulak'ın şutu ağlarla buluştu. 0-1

55. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın pası ile cezasahasına giren İbrahim Halil'in şutu kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada Vrasavic'in ceza sahası içine ortaladığı topa Onur Ayık kafa ile ağlara gönderdi. 1-2

90. dakikada gelişen Balıkesirspor atatğında Muhammed Ali'nin sert şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Ali Can Alp

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri (Dk. 88 Muhammed Ali Doğan), Anıl Taşdemir (Dk. 88 Bilali), Kore, Otoo (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Batuhan İşçiler, Birol Parlak (Dk. 68 Sedat Dursun), İbrahim Halil Çolak, Kethewoama (Dk. 68 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Mustafa Eser, Camara, Serkan Göksu, Bammou (Dk. 80 Del Valle), Onur Ayık (Dk. 83 Kehinde), Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 46 Faruk Can Genç)

Goller: Dk. 40 Oğuz Gürbulak, Dk. 62 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 55 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 58 Batuhan İşçiler, maç bittikten sonra Sedat Dursun (Balıkesirspor), Dk. 90+4 Faruk Can Genç (Bereket Sigorta Ümraniyespor)