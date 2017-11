Haber: Esra ÖZTÜRK

10-12 Kasım tarihleri arasında Edirne yapılacak olan Balkan Şampiyonasının Taekwondo branşında Bolulu sporcumuz Umut Can Demir Milli Takıma davet edildi. Umut Can Demir’in kulübü Bolu Yiğit Spor Kulübü tarafından açıklama geldi. Taekwondo Milli takımına çağırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Bolu Yiğit Spor Kulübü açıklaması şu şekildi “10-12 Kasım 2017 tarihlerinde Edirne/Türkiye'de yapılacak olan Balkan Şampiyonasına sporcumuz Umut Can Demir ülkemizi temsil etmek üzere Milli Takıma davet edilmiştir. Taekwondo branşında Bolu ilimize bir milli sporcu kazandırmanın gururunu yaşamak onur verici bir duygu, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sporcumuzu ve Milli Takım Antrenörü Derviş Hocamızı tebrik eder müsabakada yarışacak tüm sporculara ve teknik ekibe başarılar dileriz”