Umut Bulut Eyüpspor’la anlaştı

TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Umut Bulut ile anlaşma sağladı. Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Bulut, geçen sezon 34 maçta görev aldı ve 4 gol ile 2 asist yaptı.

Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu

38 yaşındaki forvet, kariyerinde toplam 507 Süper Lig maçına çıktı ve bu alanda en fazla forma giyen oyuncu oldu.

2010-11’den beri 100’ler Kulübü’nde

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, Süper Lig'de 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Geçen sezonu 4 golle kapattı

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti. Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Süper Lig'de 163 golü var

Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Etimesgut Belediyespor ve Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Süper Lig kariyerinde 163 gole ulaştı