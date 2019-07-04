Umut için aşama kaydedilmedi

Haber: C.Kutay Aykan

Mestan Umut Meraş için Beşiktaş ile anlaşamadaıklarını söyledi. Okan Kocuk ve Ertuğrul Ersoy'a ise transfer görüşmeleri için izin verdiğini söyledi. Başkan Mestan, teknik direktör konusunun ise bugün ya da yarın belli olacağını kaydetti. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından Başkan Mestan, teknik direktör ve transferlere dair önemli açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'daki antrenmanda takımın toplanacağını bildiren Mestan, teknik direktör konusuna ilişkin, "O vakte kadar bir teknik direktör ile anlaşma yapmış oluruz. Görüştüğümüz birkaç tane teknik direktörümüz var, Yalçın Koşukavak da bunların arasında. Nihai kararı bugün ya da yarın yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte vereceğiz" dedi.