HABER:Esra Öztürk

Medipol Başakşehir’e karşı belki 2 puan kaybedildi ama Bursaspor yeni bir oyuncu kazanma yolunda adımını attı. Transfer döneminin son gününde Boluspor’dan kadroya dahil edilen Umut Meraş, oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşil Beyazlı sol bek, Bosna Hersek milli takımının başarılı golcüsü Edin Visca’yı oyunduran çıkartmayı başardı. Taraftar ise takımın daha önceki sol bekleri Emre Taşdemir ve Onur Atasayar’ın performanslarını değerlendirirken, “Bu oyunculara verilen para yazık. İyi bir sol bek bulduk sonunda” yorumunda bulundu. Umut Meraş ile Latovlevici sol kanat için sıkı bir rekabete girecek.