Umut Meraş Süper Lige dönüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sezon öncesi flaş bir kararla Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de sol bek arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündem milli futbolcu Umut Meraş’ı transfer etmek.

Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa süre kala Fenerbahçe, Fransız ekibi Le Havre'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Umut Meraş için ilk teması kurdu. Umut için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin ilk temasının olumlu geçtiği kaydedildi.

Umut Meraş kimdir?

20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Umut Meraş, kariyerine Sarıyer altyapısında başladı. Sırasıyla Yeşilköy, Boluspor ve Bursaspor formaları giyen milli sol bek, 2019'da Fransız ekibi Le Havre'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 1,2 milyon Euro olan Umut, A Milli Futbol Takımı'nın formasını 15 kez terletti.

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