Umut Meraş Türkiye'ye Mi Dönüyor?

Haber: N.Halid Altundal

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton’ın sol bekte rekabet olmamasından dolayı yönetimden yerli bir sol bek istediği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin bu istek üzerine Le Havre’de oynayan Milli Takımın sol beki Umut Meraş’ı gündemine aldığı belirtildi. Cengiz Umut Meraş profesyonel kariyerine 2014 yılında Boluspor kulübünde başladı. Boluspor’da gösterdiği başarılı performans sonrası Bursaspor’a transfer olan Meraş, 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Le Havre kulübüne gitti.