Umut Meraş’ın iki testi pozitif çıktı

Haber: Asun Beykoz

A Milli Takımın sol beki Umut Meraş’ın yapılan iki koronavirüs testi de pozitif çıktı. Hali hazırda karantinada olan genç futbolcu, ikinci testinin de pozitif çıkması üzerine karantina sürecine Fransa’daki evinde devam edecek. Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş, A Milli Takım aday kadrosuna katılamayacak ve karantina süreci devam edecek Meraş, Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek.

UMUT MERAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

20 Aralık 1995 İstanbul doğumlu olan Umut Meraş, Yeşilköy ve Sarıyer takımlarında altyap eğitimi aldı. Daha sonra Boluspor’un U21 kadrosuna transfer edildi. 2014 yılında Boluspor’da A takıma yükselen Umut Meraş, 2017-2018 sezonu sonuna kadar Boluspor’da forma giydi. 2018-2019 sezonu başlangıcında ise Boluspor’dan Bursaspor’a 265 bin Euro karşılığında transfer oldu. Sol bekte forma giyen Umut Meraş, geride kalan sezonda Bursaspor forması ile 30 maça çıktı ve 2 gol attı. Umut Meraş’ın Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.